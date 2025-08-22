Hayranı Çakal’ı ayağından vurdu

Ünlü rapçi Emirhan Çakal, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'nde sahneye çıktı. Şarkılarıyla sevenlerini coşturan Çakal, konser sonrası silahlı saldırıya uğradı. Olay, Çakal'ın sahne performansının ardından fotoğraf çektirmek isteyen hayranı F.D.'nin isteğini geri çevirmesi üzerine yaşandı. İddiaya göre, söz konusu kişi havalı tüfekle ünlü rapçiyi bacağından vurdu. Ayağından yaralanan Çakal, hızla hastaneye kaldırıldı. Kurşunun kemiğe saplandığı öğrenilirken, ünlü rapçi Ulus'taki özel bir hastanede ameliyata alındı. Sanatçının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

KASTEN YARALAMA SUÇU

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilerek bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Saldırganın gözaltına alındığı ve savcılıkta ifadesinin alındığı öğrenildi. Şüphelinin üzerinde, 1 adet havalı tüfek, 67 adet havalı tüfek saçması ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'kasten yaralama' suçundan adli ve idari işlem başlatıldı. Zanlı, adliyeye sevk edilecek.