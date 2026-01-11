Hem cevval hem korkak bir babayım

Rol aldığım son projede hazırlık süresi uzun olmasına rağmen 10 bölümü 35 günde çektik. Bu çok efektif bir süre. Dilan ile çalışmak keyifliydi.Biz Karaman göçmeniyiz. Çoğu Balkan Makedonyalı öyledir. Memleketim güzeldir, bozulmadı. Bir ayağımız orada. Yavru vatan bizim için.Ben sporcuydum, profesyonel futbol oynardım. 14 yaşında bir şekilde tiyatroyla yolum kesişti. 20 yıldır yapmadım. TV ve sinema daha çok oldu. Bu kadar sürede bu kadar parayı kazanabileceğim bir meslek olsaydı onu yapardım. Mesela saatçilik yapardım. Başka hobilerim var. Saat tasarımı, kostüm tasarımı, endüstriyel tasarım gibi. Meslekte 30 sene olmuş artık.Yavaş yavaş ilerledi benim kariyerim. İyi ki de öyle oldu. Setlerde geçti gençliğim. Zanaatla geçti. Şanslıydım, iyi yönetmenlerle çalıştım. O dönemler parayı önemsemiyordum. Artık birçok kişiden sorumlu olduğum için düşünceler değişiyor.Sağlık, sıhhat, işimizin memleketimizin güzel olmasına dair temennilerimiz var. Öyle büyük şahsi isteklerim yok. Çok şükür istediklerim oldu. Sevdiğim kadınla beraberim. Dünyanın en güzel meyvesini verdi bana. Hem en büyük hediye hem de büyük sorumluluk. O yüzden hem cevval bir babayım hem de korkak bir babayım. Evin başrolü belli. Her şey kızımın etrafında şekilleniyor. Prenses babası olmak daha farklı hissettiriyor insana. Daha yavaş daha duygusal ilerliyor her şey. Baba olmak komple her şeyi değiştirdi. Hayatın, işin, dostların, parayla olan ilişkilerin ve hayallerinin arasına dâhil oluyor çocuk. Dolayısıyla hayatın da ona göre şekilleniyor. Evlat işin içine girince biraz gaza basıyorsun bu bir gerçek.Tiyatro ve sinemada seyirci bizim misafirimiz. Televizyonda biz onlara misafir oluyoruz. O yüzden TV sanatı diye bir şey olmadığı için biz hep kaliteli işler yapmalıyız. İnsanları iki saatliğine eğlendirebiliyorsak bundan mutlu olmalıyız. Sonuçta eğlence sektöründeyiz. Başka bir iddiamız da olamaz ki. Mesela, Ben Drakula'yı oynuyorum. Bir genç Drakula ile ilgili bir şey öğrenmek istiyorsa sadece dizi izleyerek onu yapamaz. Dizi, gitsin kitabını okuyup öğrensin diye teşvik eder.Sosyal medyaya getirilmesi planlanan kısıtlamayı destekliyorum. 15 yaş değil 45 yaş olsun hatta. Sonuçta, sosyal medya olmazsa hayatımızda ne değişir. Su gibi, ekmek gibi, vatan gibi elzem bir şey değil. Benim için olmasa da olur. Benim telefonum hâlâ bozuk, alo desem yeter.Şöhret benim ilgilendiğim bir şey değil. Evdekilerin de umrunda değil zaten. Nerede faydasını gördün desen restoranlarda.Karate geçmişim var. İşime yaradı ama aktif devam edemedim, hayatım setlerde geçiyor. Dönem işinde oynamak keyifli. Aksiyon seviyorum.Persona benim için ilginç bir deneyim oldu. Tek mekânda geçen bir hikâyeydi. Kadın karakterlerin önüne güçlü kelimesi getiriliyor erkekler için getirilmiyor. Buna karşıyım. Oynadığım Burcu isimli karakter bir ağırlığı olan sorumlulukları olan bir karakter. Bir sorgu biriminin başında olan bir karakter, kendimi öyle düşünemiyorum. Hem birimin başında hem de adli psikolog. Çok anksiyetik bir tipim, çok mahvolurdum öyle bir birimde çalışsaydım.Cezaevinde çalışan adli psikolog bir arkadaşım var ondan yardım aldım. İlk birkaç bölümde beden dili ve mimik kullanamamak beni zorlamıştı.Sivaslıyım, Babam Antalya'da Annem Nevşehir'de. İkisi de öğretmen. Annem beni doğuracağı zaman Sivas'a gitmiş. Çifte vatandaş olacakmışım gibi. İnsanlar Amerika'ya gider, bizimkiler Sivas'a dönmüşler. 40'ım çıktıktan sonra Antalya'ya geri dönmüşüz.İnsanoğlu nankör, henüz hayallerime ulaştığım dönemde değilim.Annem edebiyat öğretmeni. Küçük yaşlardan beri şiir yazıyorum. 15 yaşında şiir kitabım çıktı. 9-11 yaş arası yazdığım şiirlerden oluştu. Bir süredir şiir yazmıyorum. İleride hayalim hikâye kitabı çıkarmak.Senaryo yazmaya henüz cesaret edemiyorum ama çok istiyorum. İlham perisini beklediğin sürece hiçbir şey olmuyor. Benim de tembelliği bırakıp sistematik şekilde oturup yazmaya başlamam lazım.Oyunculuk hayalim yoktu ama amacım oymuş gibi hissediyordum. Konservatuvar okumadım, çünkü çalışıyordum, konservatuvarlar okurken çalışmana izin vermiyor. Turizm Rehberliği okudum. Ama yapamadım Bilgi Üniversitesi karşılaştırmalı Edebiyat Bölümüne geçtim. Özel bir üniversitede okuduğum için para kazanmam gerekiyordu. Eğer çalışırken okumama izin verselerdi 3 tane konservatuvar bitirmiştim. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nde felsefe okuyorum.İnsanlar güzellik yarışmalarını çok yüzeysel buluyor. Bana bu sadece kadına atfedilen bir kavram gibi geliyor. O yüzden hep bunlarla savaşıyoruz. Güzellik yarışmaları toplumsal bir mobilitedir. Erkeklerin ya da ayrıcalıklı kadınların anlayacağını düşünmüyorum. Ben önemli buluyorum açıkçası. Çünkü bu ataerkil sistemde bize kapanan çok fazla kapı var.Amadeus benim için çok büyük tecrübeydi. Bir büyük provayla çıktım hiç deneyimi olmayan biri için korkutucu bir süreçti ama Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Kerem Alışık, Sadri Alışık bana çok destek oldu. Bana çok iyi geldi. 4 yıl oldu, inanamıyorum nasıl geçtiğine. Hâlâ ilgiyle izlenmeye devam ediyor.Yapımcılığını üstlendiğim ikinci kısa filmimiz de ödülleri toplamaya başladı. İşin mutfağında olmak iyi hissettiriyor. Dilan Hakkında Konuşmalıyız ilk kısa filmimizle çok festival dolaşıp ödüller almıştık. En son Kahire'ye gittik Sinema Genel Müdürü Birol Güven'le.Sosyal medyada paylaşım yaparken sorumluluk hissediyorum. Maalesef bazen ben de iki saat bu bataklıkta kayboluyorum. Yorumlardan çok etkileniyordum eskiden, artık derim kalınlaştı, bakıp geçiyorum.