Hem parayı hem pırlantayı kaptı

ESRA Erol'un sunduğu 'Var Mısın Yok Musun'un 11.bölümünün yarışmacısı Yasemin Taze oldu. 39 yaşındaki Yasemin, kazanacağı parayla annesine küçük de olsa bir ev almayı ve kendi markasını kurmayı hedefledi. Yasemin, daha ilk turda 2 milyon TL ve 5 milyon TL'lik kutuların açılmasıyla şok yaşadı. 5. turda son 5 milyon TL'lik kutunun da açılmasına rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen Yasemin, bankanın 1 milyon 100 bin TL'lik teklifini kabul etti. Kutusundan 1 TL çıktı. Yasemin, 1 TL'lik kutudan çıkan pırlanta hediyesini de aldı.