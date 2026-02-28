‘Hep üç kişiydik bu yolculuğa birlikte çıktık’

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in ikiz çocukları Max ve Emme 18. yaş günlerini kutladı. Lopez, yaptığı paylaşımda duygularını şöyle anlattı: "Sizi bebekken kucağımda tuttuğumda, gökten gönderilen iki meleği tutuyor gibi hissettim.

Hayatım sonsuza kadar değişti. Artık yetişkin olduğunuza inanamıyorum... 18 yaş! 'Seni seviyorum' cümlesi; size duyduğum sevgi ve ilginin derinliğini kapsamaz hindistan cevizlerim. Her zaman üç kişiydik! Bu yolculuğa birlikte çıktık. Her zaman birbirimize tutunduk. Size söz ne kadar büyürseniz büyüyün bu hep böyle kalacak."