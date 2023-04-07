Şarkıcıİzzet Yıldızhan, geçtiğimiz akşam Etiler'de görüntülendi. Geçtiğimiz hafta 60. yaş gününü kutlayan ve ailesi ile birlikte çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Yıldızhan, "Böyle özel zamanlarda ailemle olmayı tercih ediyorum. Ailem ve çocuklarım olmazsa olmazlarım. Çünkü onlar ile çok mutluyum" dedi. Deprem felaketinde depremzedelere otelini açan Yıldızhan, bu konu ile ilgili de şunları söyledi: "Yapılan yardımlar söylenmez ama ben de üstüme düşen görevleri yaptım. Tabii ki çok büyük bir felaket. Hepimiz birbirimize sarılacağız. Biz Türk milleti olarak zaten duyarlıyız."