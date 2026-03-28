‘Herkes bu oyunda kendinden bir şeyler bulacak’

Anıl Can Beydilli'nin yazıp yönettiği, Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya'nın rol aldığı 'Ballı Süt' adlı oyunun galası gerçekleşti. Oyun, babaanneleri tarafından büyütülen ancak yıllar içinde birbirlerinden uzaklaşmış iki kız kardeşin geçmişle ve birbirleriyle yüzleşmesini sahneye taşıyor. Galada ünlü isimler de Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya'yı yalnız bırakmadı. Geceye katılanlar arasında Seda Bakan, Selin Şekerci, Serkay Tütüncü, Yiğit Kirazcı, Ebru Akel, Esra Ruşan, Bora Akkaş-Oben Alkan, Tuba Ünsal, Genco Özak da vardı. Özen, oyunla ilgili "Hep beraber bu topraklarda, bu zamanlarda yaşayarak taşıdığımız çok ortak bir geçmişimiz var. İzleyiciler bunlara şahit olacak, bunları yeniden hatırlayacak. Ve bunların içinde sertlik ya da kavga olmadan iletişim kurabilen bir aileyi, iki kız kardeşi görecekler" diye konuştu. Şahinkaya ise "Herkesin kendinden anlar yakalayacağı bir hikaye" dedi.

