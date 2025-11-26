Herkes bu sahneyi konuştu... Orhan Bey kılıç kuşandı, Kayı Obası’na seslendi

Ahalinin sevinç gösterileri arasında tören alanına gelen Orhan Bey, yanında Osman Bey'le kendisini bekleyenlerin karşısına çıktı. Ahaliye seslenen Osman Bey: Vaktiyle babam Ertuğrul Gazi'ye beyliği için, Konya Sultanı'ndan beylik alametleri gelmişti. İmdi o emanetler Orhan Bey'e teslim edilecek" dedi.

"HÜKÜMDARLAR TAÇ GİYERLER, BENSE KEFENİMİ BAŞIMA TAÇ ETTİM"

Boran Bey'in "Beylik tuğları gele" çağrısıyla gelen emanetler, Orhan Bey'e teslim edildi. Osman Bey "Hükümdarlar taç giyerler, bense kefenimi başıma taç ettim. Sen de bu adeti sürdüresin oğul" diyerek Orhan Bey'e sarığını taktı.

"TÜRK DEVLETSİZ OLMAZ, VATANSIZ KALMAZ, EZANSIZ OLMAZ"

Kayı Obası'na seslenen Orhan Bey'in sözleri herkesi gururlandırdı: "Kayı'nın yiğitleri bacıları, Atam Ertuğrul'un babam Osman'ın yoldaşları, yarenleri! Emanet büyük, yük ağır, yol uzun, vakit dar, vazife ise zor" diyerek ahaliye seslendi: "Sözümdür; Türk devletsiz olmaz, vatansız kalmaz, ezansız olmaz. Türk'ün son kalesi Kayı'dır, son cihadı yarındır" diyen Orhan Bey hem kararlılığını gösterdi hem de tüm Kayı'ya umut verdi.

"ORHAN BEY TÜM NESİLLERE SESLENDİ"

Görkemli sahneler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken kullanıcılar, "Orhan Bey tüm nesillere seslendi" yorumlarında bulundular.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan beşinci bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.