‘Heyecandan kendime gelemedım’

Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki gün Ayazağa'da bir AVM'de görüntülendi. Çift, bebek mağazalarında tur attıktan sonra bir restoranda yemek yedi. Yıldız Çağrı Atiksoy, hamilelik haberlerini doğrulayarak, "Evet, 2,5 aylık hamileyim. Cinsiyeti henüz belli değil, ancak hamilelik güzel geçiyor. Berk baba olacağını öğrendiğimde çok heyecanlandı. İlk defa onu böyle gördüm. Uzun zamandır çok istiyorduk. Bu haber bizi mutlu etti" dedi. Berk Oktay ise duygularını şöyle ifade etti: "O duyguyu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama birkaç gün heyecandan kendime gelemedim. İsim düşünmedik, sağlıkla aramıza gelmesini istiyoruz. Sabırsızca bekliyoruz."