Haberler Günaydın Haberleri Heyecanlı Japon stüdyoyu karıştırdı
Giriş Tarihi: 4.04.2026

Heyecanlı Japon stüdyoyu karıştırdı

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster?’de Japon Kohey Muranaga yarıştı. Muranaga, sempatik konuşması, eğlenceli ve hiperaktif halleri ile izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı

GÖKHAN GÖKDUMAN
Heyecanlı Japon stüdyoyu karıştırdı
  • ABONE OL

AİLESİYLE İSTANBUL'A YERLEŞTİ
Kim Milyoner Olmak İster? önceki akşam izleyiciyi ekran başına kilitledi. Japon yarışmacı Kohey Muranaga, stüdyoya girerken Kaynarca'ya saygısını göstermek için eğilmesiyle büyük alkış aldı.

Türkiye seyahatinde samimiyetten ve misafirperverlikten çok etkilenen Kohey, Türkçe öğrenip ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleştiğini anlattı.

Sempatik konuşması, eğlenceli halleri ile kahkaha dolu anlar yaşatan Kohey, telefon joker hakkında işlettiği restoranın müdavimi olan Cemal Hünal'ı aradı. Yarışmacı, 5 bin TL ödülle geceye veda etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Heyecanlı Japon stüdyoyu karıştırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz