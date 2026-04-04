Heyecanlı Japon stüdyoyu karıştırdı

AİLESİYLE İSTANBUL'A YERLEŞTİ

Kim Milyoner Olmak İster? önceki akşam izleyiciyi ekran başına kilitledi. Japon yarışmacı Kohey Muranaga, stüdyoya girerken Kaynarca'ya saygısını göstermek için eğilmesiyle büyük alkış aldı.

Türkiye seyahatinde samimiyetten ve misafirperverlikten çok etkilenen Kohey, Türkçe öğrenip ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleştiğini anlattı.

Sempatik konuşması, eğlenceli halleri ile kahkaha dolu anlar yaşatan Kohey, telefon joker hakkında işlettiği restoranın müdavimi olan Cemal Hünal'ı aradı. Yarışmacı, 5 bin TL ödülle geceye veda etti.