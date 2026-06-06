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Giriş Tarihi: 6.06.2026

‘Hicran’a Koray Avcı yorumu

‘Hicran’a Koray Avcı yorumu
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POP müziğinin sevilen söz yazarı, besteci ve yorumcularından Ümit Sayın, sanat hayatındaki 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutluyor. Sayın'ın hafızalara kazınan eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladığı 'Ve Ümit Sayın' albümünün yeni sürprizi, 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından "Hicran" oldu. Söz ve müziği Sayın'a ait olan 'Hicran', bu kez Koray Avcı'nın yorumuyla yeniden dinleyiciyle buluştu. Şarkının düzenlemesinde Alper Atakan imzası bulunurken; modern pop sound'u ile canlı enstrümanları buluşturan altyapı dikkat çekiyor. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.

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‘Hicran’a Koray Avcı yorumu
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