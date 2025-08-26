‘Hikayeyi demagoji yapmadan anlatıyoruz’

SERCAN Muhammet'in yönettiği, başrollerini İlker Aksum, Aleyna Al, Cemal Hünal, Aslı Bekiroğlu nun paylaştığı 'Gülizar Yol Ayrımı' filmi 22 Ağustos'ta vizyona girdi. Filmin başrol oyuncularından İlker Aksum yapımla ilgili şunları söyledi: "Çok güzel bir proje oldu. Eşinin terk ettiği doğuştan engelli bir babanın iki çocuğu ile hayat mücadelesini tatlı bir şekilde anlatıyoruz. Demagoji falan yok." Yönetmen Sercan Muhammet ise projeyle ilgili "Sinemada sinema izleme duygusunu yeniden yaşatmayı hedefliyoruz. Çok büyük bir özveriyle çalıştık. Filmin son halini gördüğümüzde, bu emeğin karşılığını fazlasıyla alacağımıza inanıyorum" dedi.