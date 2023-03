Hollywood starlarının saç bakım sırları

6 Şubat Pazartesi sabahı çok farklı, hiçbir zaman düşünmek istemediğimiz kadar kara ve zor bir güne uyandık. İlk anları ne olduğunu anlamdırmaya çalışmak, felaketin vehametini öğrenebilmek ve tüm aldığımız yardım çağrılarına aracı olmak ile geçirdik. Öncelikle hepimizin başı sağolsun, çok büyük bir üzüntü içerisindeyim. Bu satırları yazmakta bile zorlanıyorum. Haberi ilk aldığımdan beri tüm zamanımı hem yardımcı olmaya çalışmak hem de bölgeden olan tüm tanıdıklarımı aramak, hal ve hatırlarını sormak, elimden gelen ne yardım olursa yanlarında olduğumu anlatmak için kullanıyorum. Çünkü böyle günlerde insanlar birbirlerine sözleriyle dokunmalı, sıcaklığını tek tek hissettirmeli... Bir yandan da hepimiz gibi, bir gözüm sürekli haberlerde mucize kurtarma operasyonları ile seviniyor, vefat haberleri ile yıkılıyorum. Böyle zamanlarda aldığınız bir mesaj bazen öyle bir gözünüze takılır ki, gelir tüm yazacağınız yazının da nüvesini oluşturur. Bir takipçim sosyal medyadan attığı mesajında demiş ki; "Antep'ten cuma günü gelecektim size ama şimdi hayal oldu. Meğer ne kıymetli günler yaşıyormuşuz." Gerçekten de insan böyle alabildiğine karanlık günlerde geçmiş zamanı yad ediyor ve şimdi sabun köpüğü gibi gelen sıkıntılarına hayıflanıyor. Ben de aynen böyle düşündüm. Eminim sizler de aynı ruh hali içindesinizdir. Ama pes etmek yok. Canla başla mücadele edeceğiz. Birlik olup yaralarımızı olabildiğince saracağız. Sadece bugünler için yapacağımız maddi, manevi yardımlardan bahsetmiyorum. Artık bu güzel ama makus kaderli şehirler hep yüreğimizin bir yarısı olacak. Hani çocuklarımız arasında hakkaniyetle ekmek bölüştürür gibi... Varolan her imkanımızda onların tekrar kalkınabilmesi, mutlu olabilmesi için elimizden her geleni yapacağız. Ve bu kaderi değiştireceğiz. Sevgilerimle...Hollywood, hem moda hem de güzellik sırları konusunda hepimizin önemli ilham kaynaklarından. Tabii ki onların en önemli moda evlerinden giyinmelerine ve dünyaca üne sahip kozmetik ürünlerden, makyaj sanatçılarından ve kuaförlerden destek almalarına alışığız. Ama bazen öyle güzellik sırları ile karşımıza çıkıyorlar ki şaşırıyoruz. Özellikle karantina döneminde "DIY" (Do It Yourself) yeteneklerini iyice geliştiren ünlü isimlerin çoğu zaman aile büyüklerinden, annelerinden, anneannelerinden miras bazı şaşırtıcı güzellik sırlarını ve yorumlarımı sizin için derledim.ESKİDEN saçların rengini güneşten açmak için kullanılan kolayı genç yıldız saçına doku ve volüm kazandırmak için kullandığından bahsediyor. Kolayı sürdüğünde saçlarının "Amazon'lara gitmiş" gibi durduğunu söylemiş. Yani bahsettiği şey çamur, nem ve rüzgarın bileşimi ile ortaya çıkan hafif "survivor" tadında bir saç olabilir. Bunu elde etmek için herhangi bir asitli ve şekerli sıvıyı saça sürmek yeterli olur ama saçı çok yıpratacağından bunu da evde denemenizi önermiyorum.SIENNA Miller bir rolü için saçını kızıl tonuna boyamaya karar veriyor. Bunu yaparken de en iyisi, en doğalı mantığını yürüterek kına kullanmaya karar veriyor. Tabii çoğu zaman en doğalı en iyisi olsa da ve ben de doğallık taraftarı olsam da, kına her zaman temkinle yaklaşılması gereken bir malzeme. Kınadan çok pişman olan Miller, saçını doğal sarısına geri döndürmek için 1 yıl boyunca her akşam saçlarına ketçap maskesi yapmış. Böylece rengi akıtmış. Ketçabı klor nedenli yeşilleşen saçlarına kullananlar da yok değil. Ama bana göre çözümü daha hızlı bir şekilde işinin ehli bir kuaför ile de bulunabilirdi. Tabii böylesi çok daha dikkat çekici bir haber.Biliyorum içinizden 'Bu ne diyor?' diyebilirsiniz, kendinisini fast food bir restoranda sananlar da olabilir. Ama Lively, o çok gür ve havalı altın saçları için sırrının mayonez maskesi olduğunu söylüyor. Annesinden ona miras kalan bu güzellik tüyosuna göre mayonezin içindeki yağ saça nemi hapsediyor ve yumurtadan gelen protein de besliyor. Öte yandan farklı ürün grupları için farklı teknolojiler ile çalışıyor ve mide enzimleri ile hazmedilmesi için hazırlanan bir ürün saça aynı oranda nüfuz etmeyebilir. Bu yaptığı maskenin içerisindeki tek gerçeklik yağın nem tutma fonksiyonu ama bunun da çok daha iyisini saç için hazırlanan bir üründen sağlayabilirsiniz.NICOLE Kidman'ın kızıl saçlı olduğu dönemlerde kullandığı bir sır da kızılcık suyu. Saçının tonunu koruyabilmek için banyoda kızılcık suyundan faydalandığından bahsediyor. Kızılcık suyunun, özellikle reçelini ve şerbetini yapmayı denemiş olanlar ne kadar güçlü renge sahip olduğunu bilirler. Bu tüyo konusunda kararsız kaldım diyebilirim. Saçı boyamak için tabii ki değil ama saçın rengini korumak için belki işe yarayabilir.