House Beautiful Yaratıcılık Akademisi İTÜ’de

Mimarlarla çektiği 40'a yakın video ile ikinci yılını tamamlayan House Beautiful Yaratıcılık Akademisi, 250. kuruluş yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi'ne konuk oldu. Dekan Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu'nun desteğiyle İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 'Akıllı Mekanlar: Geleceğe Hazır mıyız?' panelini ve atölye çalışmasını Taşkışla'da gerçekleştirdi. House Beautiful Yaratıcılık Akademisi video serileri ikinci yılını doldururken, YouTube'da yayınlanan videolarla mimar, iç mimar, tasarımcı ve stil danışmanları mekan tasarımlarına ilişkin bütünsel bakış açılarını aktarmaya devam ediyor.