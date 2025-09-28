Hülya Avşar kazandı kira katlandı

Hülya Avşar'ın Sarıyer Büyükdere Mahallesi'ndeki dairesinde B.Ş. isimli kişi 25 bin TL bedelle kirada oturuyordu. Geçtiğimiz yıl artış zamanı geldiğinde Avşar kirayı iki katına çıkarmak istedi. Ancak B.Ş. duruma itiraz etti. Taraflar arasında arabuluculuk çalışmaları da sonuç vermeyince Avşar, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açtı.Avşar dilekçesinde, kiracısının 2019 yılında 6 bin lira bedelle oturmaya başladığını şu an düşük bir bedel ödediğini belirtti. Sanatçı ayrıca B.Ş.'nin zaman zaman bu ücreti bile ödemediğini söyledi. Mahkeme, bilirkişi raporunu da dikkate alarak yeni rakamı belirledi. B.Ş.'nin, ev sahibi Hülya Avşar'a artık 45 bin TL kira ödemesine karar verildi.