Hüseyin Cevahir Ünal: Dizi müzikleri, dizinin kendisi kadar önemli

Türk televizyonlarının sevilen dizisi Behzat Ç.'nin jenerik müziğinin ve soundtrack albümündeki en beğenilen şarkı olan "Uzun Geceler" in düzenlemesini yapan Ünal, dizilerde kullanılan müziklerin dizinin oyuncuları, senaryosu kadar önemli olduğunu belirtti.

2005 yılında yayına giren, Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Songül Öden'in paylaştığı "Gümüş" dizisine yaptığı "Dayan Gönlüm" isimli düzenleme ile sektöre giren Ünal, "Müzik, dizinin karakterini oluşturuyor. Bir sahnenin izleyici üzerinde bıraktığı etki kullanılan müzikle çok ilgili. Hatta şunu gayet net söyleyebilirim ki müzik ve ses, görüntüden çok daha önemli" dedi.

CİDDİ MİKTARDA YATIRIM YAPILIYOR

Dizilerde ve filmlerde kullanılan müziklere ciddi yatırımlar yapılıyor. Yapımcılar bunun önemini artık anladı. Dizinin genel karakterini yansıtan müzikler kullanıldığı zaman başarıya ulaşılıyor. Soundtrack albümleri yapılıyor, dizi şarkılarıyla klipler yapılıyor, bu şarkılarla sonsuz sayıda içerik üretilebiliyor. Behzat Ç dizisi için yaptığım "Uzun Geceler" isimli düzenleme çok beğenildi ve soundtrack albümünün en çok sevilen şarkısı oldu. Bu düzenlemede, Cem Kısmet' e ait Rock Soundundaki bir şarkıyı, geleneksel türk müziği soundunda yeniden yorumladım. Bu bir ilkti. Çünkü genelde geleneksel sounddaki şarkılar modern bir sounda dönüştürülmeye çalışılır. Ben burda tam tersini yaptım. Bu yaklaşım çok sevildi. Dizi hayranları bu şarkıyla yüzlerce içerik hazırlayıp youtube ve instagramda paylaşımlar yaptı. Bu, dizinin reklamı için çok faydalı oldu." şeklinde konuştu.

Müzik alanında doktorası da olan ve müzik teknolojileri dalında akademik çalışmaları da olan Hüseyin Cevahir Ünal, Behzat Ç. gibi kaliteli bir yapım olursa, yeni projelere de açık olduğunu dile getirdi.

HÜSEYİN CEVAHİR ÜNAL KİMDİR?

Müzik Eğitimi alanında Yüksek Lisans ve doktorası bulunan Hüseyin Cevahir Ünal, müzik teknolojileri uzmanı ve müzik eğitimcisi unvanına da sahip. Aranjör ve Mix-Mastering mühendisi olarak bugüne kadar İskender Paydaş, Uğur Aslan, Aysel Yakupoğlu, Zeynep Casalini gibi birçok ünlü isimle çalışan ve sevilen şarkıların klip yönetmenliğini yapan ünlü aranjör, ayrıca Behzat Ç. ve başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Songül Öden'in paylaştığı Gümüş dizilerinin soundtrackleri için yaptığı düzenlemeler ile beğeni topladı.