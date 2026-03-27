İdam sehpasından kurtuluşa

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'Kuruluş Orhan', yayınlanan son bölümüyle gerilim ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Kurulan pusular, idam anındaki son dakika mucizesi ve ortaya çıkan büyük sırlar geceye damga vurdu. Dizide; Şahinşah'ın kuşatmasında kalan Sultan Orhan ve Asporça için gerilim zirveye ulaştı. Müzakere için vakit kazanmaya çalışan Orhan Gazi, Asporça'ya ayrılmasını önerdi. Ancak Asporça "Buraya birlikte geldik, birlikte döneceğiz." sözleriyle hem kararlılığını hem de sadakatini gösterdi. Karesi askerlerinden kaçtığı sırada bir eve sığınan Flavius, karşılaştığı yaşlı kadının sözleriyle gerçeklerden iyice emin oldu. Hançerini tanıyan kadının "Sen Evrenos Bey'in oğlu İsa'sın..." sözleri, Flavius'u kökleriyle buluşturan yeni bir başlangıç oldu. Asporça'nın idamı için kurulan meydanda nefesler tutuldu. Andreas hükmü uygulamak üzereyken Sultan Orhan'ın başlattığı saldırıyla kıyamet koptu. İdam sehpasında ölümle yüz yüze kalan Asporça, Orhan Gazi tarafından son anda kurtarıldı.