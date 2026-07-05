İddialı yarışmada sezon finali

HAFTA içi her gün dört çiftin en iyisi olmak için kıyasıya yarıştığı, Nursel Ergin'in renkli sunumuyla yarışanların ödüle doyduğu 'Nursel ile Mutfak Bahane', sezon finaliyle ekranlara geldi. Evliliğine ikinci bir şans veren Yeşim yaptığı açıklamalar ile final gününe damga vurdu. Haftalardır annesi ve kayınvalidesi arasında kalan Yeşim iki tarafında haberinin olmadığı nikâh tarihini açıkladı. Açıklamaları ile herkesi şok eden Yeşim, annelerin baskısından kurtulup istediği yuvayı kurabilecek mi? Bütün sezon verdiği emekler ile şampiyonluğun en güçlü adayı kayınvalidelerden aldığı puanlar ile şampiyonluğunu ilan etti. Nefeslerin tutulduğu büyük finalde tacı takan gelin Yeşim oldu.

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