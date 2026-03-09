İftarda buluştular

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Cemiyet ve iş dünyasının tanınmış isimleri Türk Böbrek Vakfı yararına düzenlenen iftarda buluştu. Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Mukaddes Yamaç ve Sosyal Komite üyelerinin organizasyonuyla gerçekleştirilen gecenin ev sahipliğini üstlenen Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, davetlileri kapıda karşılayarak yakından ilgilendi. Davete katılanlar arasında Türkan Gürsel, Canan İmer, Aslı Turanlı, Sevil Aslan, Özay Erad, Semra Demirer, Hanzade Avcı, Nilgün Çolak, Alara Çolak, Aleyna Çolak, Şenay Araç, Cansu Yörükoğlu ve Meral Çalışıcı da vardı.