İhanet ortaya çıktı!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ihanetin açığa çıktığı, kılıçların çekildiği ve kader anlarının yaşandığı anlara sahne oldu. Uçlar Meclisi'nden Karacahisar'a uzanan hesaplaşma, sarayda patlak veren isyan ve Flavius'un Müslüman oluşuyla bölüm sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dizide; Uçlar Meclisi'ndeki kuşatmayı alplarıyla yararak çıkan Sultan Orhan, Asporça'dan yaşananların ardındaki gerçeği öğrendi. Şahinşah'ın ihanetini öğrenen Orhan Gazi'nin ilk hedefi Karacahisar oldu. Kaleye gelen Orhan Bey, surlarda Germiyan bayraklarını görünce büyük bir öfke yaşadı ve ihanetin hesabını sormaya yemin etti. İhanetin ardından ilk kez karşı karşıya gelen Sultan Orhan, Şahinşah Bey'e sert sözlerle hesap sordu: "Sen bizim baba dostumuzdun. Bacımı oğluna verdim. Neden?" Şahinşah Bey ise cevap verdi: "Devleti kibrinle uçuruma sürüklemeni önlemek istedim." Bu yüzleşme sonrası Sultan Orhan ve Asporça, Şahinşah'ın askerleri tarafından kuşatıldı.