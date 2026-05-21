İki kardeşim 40 yılımı çaldı

Tüm aile üyelerine tek tek mektup yazan Özcan Deniz, art arda yayınladığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı: "Canım kardeşlerim Nurcan, Sibel, Melek. Bizim ailemizin keskin iki yüzü vardır. Biri; karanlık ve cahilliğe sıkı sıkıya bağlı, umutsuz, yüz karası tarafı... Diğeri ise; aydın, başarılı, ufku ve zekası açık, yüz akı tarafı. Sizler şükürler olsun ki ikinci tarafta durdunuz. Hem de onca hileye ve kötülüğe karşı. Allah sizlere ve kurduğunuz ailelere zeval vermesin. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız."

GEÇMİŞİ UNUTMAYIN

"Canım Anacığım.. Ne çocukluğunu ne de gençliğini yaşayabildin. Neler çektiğini en iyi ben bilirim. Yakında filmini de yapacağım 'Fareli Ev'. Umarım gerçek hayatımın bir kesiti olan bu film, hafızasını kaybetmiş aileme nereden geldiklerini hatırlatır. Kendimi bulduğum günden beri tek istediğim, senin cefakar elini sıcak sudan soğuk suya sokturmamaktı ve bunu da yaptım… Allah'ın izniyle seni büyük bir beladan ve hastalıktan kurtardım. Nurcan, Sibel ve Meleğin de sayesinde. Allah sana sağlığınla uzun bir ömür nasip etsin. Sen her ne yaparsan yap annemizsin, değerlimizsin."

"ALLAH SENİ İBLİSTEN KORUSUN"

"Karnında taşımış olman bile yeter bazı şeyleri geride bırakmak için. Olan oldu. Artık tartışmanın bi önemi yok. Allah seni o iki iblisten korusun. Onlarla tekrar yol yürüme gafletinden seni muaf eylesin. İyi ki varsın." Özcan Deniz, kardeşi Ercan Deniz'e içinse şöyle dedi: "Onu baba yerine koyduk, bunu tarih yazacak boyutta bir hainlikle taçlandırdı. Sevgili 'kardeşim' Ercan Deniz. Allah senin sofrana oturan, yanında, yörende bulunan, hasbelkader sana temas etmiş, işi düşmüş, eline geçmiş her kişiyi senin şerrinden, dolaplarından, zihninden, manipülasyonlarından, mitomanlığından, hainliğinden korusun.

Ne çocuğuma ekranlarda p*ç demeni, ne karıma ettiğin küfürleri ne iftiralarını ne ölmüş babama ve anneme ettiğin ahlaksız küfürleri ne hainliğini ne benden çaldığın 40 yıllık alın terimi ne de çevirdiğin fırıldakları unutmadım. Ama hayatımdan çıkmanız için ne istiyorsanız fazlasıyla verdim. Hepsini oğlunun ve de 3. şahısların üstüne yaptın. Kendini beş parasız gösteriyorsun. Benden çaldığın hayatımı geçtim. Ama çocuğumun mirası, filmlerimi ve albümlerimi, alın terimi, emeğimi haraç mezat yok pahasına satıp yedin ya... Her kuruşu sana, senden bunu alanlara ve tekrar bana satmaya çalışanlara haram olsun kardeşim. İyi ki tanıdım seni. Bana bir kütüphane dolusu kitabın öğretemeyeceği şeyi öğrettin. "kötülük nedir, kötü kimdir."

"KARDEŞİM YURDA ALLAH SENİ ISLAH ETSİN"

Sevgili diğer 'kardeşim' Yurda Deniz. Sen en fazla emek verdiğim, koruduğum kardeşimdin. Ama Ercan'dan hiçbir farkın yok. Çocukluğundan beri böyleydin. Sen de Ercan da sonradan böyle olmadınız, hep böyleydiniz. Ailenin tüm kötü gen havuzunun 2 müstesna abidesisiniz. Allah seni ıslah etsin."