İki ordu karşı karşıya: Savaş başlıyor!

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, 9. bölümüyle ekranlara geldi ve yine izleyenleri ekrana kilitledi. Aksiyon, duygu ve gerilimin iç içe geçtiği bölüm, yayın gecesi boyunca sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dizi, #KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşımla Türkiye gündeminde yer aldı. 9. bölümde: Mabed Şövalyeleri'nin kurduğu tuzağı tersine çeviren Orhan Bey esir durumdayken alplerin bölgeye yetişmesiyle dengeleri altüst etti. Orhan Bey'i elinden kaçırmanın öfkesiyle çılgına dönen Hector, yeni ve daha tehlikeli hamlelerin sinyalini verdi. Prenses Asporça, Kutsal Mabed Şövalyeleri'nin pususuyla karşı karşıya kaldı. Teslim olmayı reddeden ve askerleriyle birlikte mücadeleye giren Asporça'ya Orhan Bey ve alpleri yetişti. Bölüm finalinde iki ordu karşı karşıya geldi. Hector, Kutsal Mabed Şövalyeleri'nin başında yer alırken; Orhan Bey alpları ve beyleriyle savaş düzeni aldı. Hector'un tehditlerine karşı Orhan Bey'in, "Bugün buradaki savaş, hak ile batılın savaşıdır" diyerek tekbir getirmesiyle savaşın fitili ateşlendi.