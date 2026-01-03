İkizleriyle yılbaşı gecesi sahneye çıktılar

Eda& Metin Özülkü çifti yılbaşı gecesi Mersin'deki otelde sahneye çıktı. Sanatçıların ikiz oğulları Baran ve Volkan Özülkü, yılbaşı programında anne ve babalarına sahnede eşlik etti.Özülkü çifti, yeni yıla dair dileklerini şöyle aktardı: "Her ne kadar ülkemiz ve dünyamız için oldukça zorlu bir yılı geride bıraksak da, 2026 için umudumuzu, iyiye olan inancımızı ve birbirimize olan sevgimizi kaybetmedik. Daha sağlıklı, daha barışçıl, adil ve huzurlu bir yılı hepimiz adına diliyoruz. Güzel günlerimizin çoğaldığı ve müziğin kalplerimize iyi geldiği yeni bir yılda daha buluşmak dileğiyle."