‘İlişkimiz harika gidiyor’

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu
ve sevgilisi Zeynep Artukmaç, önceki akşam ilk kez Etiler
'de bir mekân çıkışı objektiflere yansıdı. Baş başa yemek yediklerini belirten çift, muhabirler ile ayaküstü sohbet etti. Keyifli halleriyle dikkat çeken ikili, "Her şey yolunda, ilişkimiz çok güzel gidiyor" sözleriyle mutluluklarını dile getirdi. Muhabirlerin, Artukmaç'ın görüntülenmekten kaçındığı yönündeki sorusuna Yazıcıoğlu esprili bir şekilde yanıt verdi: "Biz her yere birlikte katılıyoruz ama siz denk getiremiyorsunuz galiba." Artukmaç ise ilişkileriyle ilgili "Her şey süper" dedi. Yaz planlarıyla ilgili sorulara da içtenlikle karşılık veren ünlü oyuncu, sevgilisiyle birlikte tatile çıkacaklarını belirterek, "Tabii ki beraber baş başa bir tatil yaparız" diye konuştu.