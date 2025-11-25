Haberler Günaydın Haberleri İlkokulunda duygu yüklü anlar yaşadı
Giriş Tarihi: 25.11.2025

ÜNLÜ sanatçı Hülya Koçyiğit, öğretmenler günü için duygusal bir paylaşım yaptı. Çocukken okuduğu okula gidip sıralara oturan sanatçı duygularını şöyle diye getirdi: "Çocukluğumun en derin izlerini taşıyan yer... Yıllar sonra, öğrencisi olduğum Kuzguncuk İlkokulu'nun kapısından yeniden adım attım. Bir zamanlar koridorlarında neşeyle koşuşturduğum, bahçesinde şiirler okuduğum o okul... Tarifsiz bir duygu içindeyim. Melahat Öğretmenimin sıcak gülümsemesi geldi aklıma. Başta Atatürk olmak üzere, nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."
