Issız Adam'ın yıldızı Cemal Hünal'a "sahte imza" şoku! “Sahte belgelerle adımı kullandılar”

Issız Adam'ın ünlü oyuncusu Cemal Hünal öğrencilere eğitim verdiği Dreamcast isimli ajansın kendi imzasını taklit ederek sertifika dağıttığını, söz konusu olayı öğrencilerinin teşekkür mesajlarıyla öğrendiğini iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

"BEN BU ŞEKİLDE BİR BELGE İMZALAMADIM"

Cemal Hünal suç duyurusu kapsamında savcılığa ifade verdi. Hünal, yaklaşım 5-6 yıldır Dreamcast Ajans ile çalıştığını ve iki gün önce hiç beklemediği anda öğrencileri tarafından teşekkür mesajları almaya başladığını söyledi. İfadesinin devamında Hünal, "Sertifika göndermeleriyle adıma sahte imzalar içeren sertifikalar düzenlendiğini öğrendim. Dosyaya sunduğumuz sertifikada yer alan imza bana ait değildir. Ben bu şekilde bir belge imzalamadım." dedi

ONLARCA DÜZENLENEN SAHTE SERTİFİKA

Ajans yetkilisi Hakan Göçkün'e ait mesajlaşma görüntülerini dosyaya sunduğunu belirten Cemal Hünal, "Hocalar adına imza atmayın" ibaresi bulunduğunu dile getirdi. Hünal, "Şikayetçi olduğum firmaya iki haftada bir olacak şekilde eğitim vermekteydim. Bu eğitim daha çok atölye içerikli olup, detaylı bir oyunculuk eğitimi değildir. Tahminimce bu belgeden onlarca düzenlenmiştir." dedi.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Cemal Hünal, "Öğrencilerim ellerindeki sahte belgeleri bana attığı takdirde ben de hepsini dosyaya sunacağım. Benim adıma sahte imza atan Dreamcast Ajans isimli firma yetkililerinden davacı ve şikayetçiyim" diyerek ifadesine son verdi.