‘İnat ettim yaşlanmayacağım buruşmayacağım’

Muazzez Ersoy, sosyal medyada kendi şarkılarını seslendiren siyahi hayranı Ndubuisi Christopher Akpuru ile bir araya geldi. Ersoy, buluşmada gazetecilerin sorularına da cevap verdi. Sağlığına dikkat ettiğini söyleyen sanatçı, sözlerine şöyle devam etti: "Kendimi korumaya çalışıyorum. Ayıptır söylemesi giydiklerim small. Yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Daha çok meyve sebze severim. Diyetisyenim yok, gerek de görmüyorum. Günde 1 öğün yiyorum ama bir öğünü saatlere bölerek yiyorum. Muhteşem bir doktorum var, bana özel vitaminler öneriyor, kan testleri yapıyor. O bana çok iyi geliyor. Aht ettim yaşlanmayacağım, buruşmayacağım. Güzelliğim anam ile babamdan kalma. Kendimde sevmediğim bir şey varsa estetik de yaptırırım."