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Giriş Tarihi: 16.2.2024

İntihale dair yeterli delil yok

Armağan YILMAZ Armağan YILMAZ
İntihale dair yeterli delil yok
BUGÜN vizyona giren 'Hatıran Yeter' filmiyle ilgili Senaryo ve Diyalog Yazarları Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği üyesi Olcay Onur Kaya'nın, filmde senaryosunun kullanıldığını belirtip "İntihal var. Filmin yürütmesi durdurulsun. Tedbir kararı getirilsin" talebiyle mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. Kaya fragmanlarda ihlalin tespit edildiğine, telafisi zor zararların doğmasının muhtemel olduğunu ifade edip filmin yayımdan men edildisini istedi. Mahkeme, ihtiyati tedbir kararı verilebilmesi için gereken ispatın sağlanamadığını belirtip talebi reddetti.
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İntihale dair yeterli delil yok
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