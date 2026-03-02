İspanya’daki galada Filistin’e destek mesajları

Barselona'da düzenlenen Goya Ödülleri galasında aktris Susan Sarandon, sinema yönetmeni Alauda Ruiz de Azua, Patricia Lopez Arnaiz, Alba Flores, Blanca Paloma ve galanın sunucusu aktör Luis Tosar gibi birçok ünlü isim "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun" yazıları ya da Gazze'ye destek veren sembollerin yer aldığı rozetleri taktı. Sarandon, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Dünyanın şiddet ve zulümle bu kadar kuşatıldığı şu günlerde, etrafıma bakıyorum ve Başbakanınızın (Pedro Sanchez) ve bu ülkedeki birçok sanatçının ahlaki açıdan bu kadar net bir şekilde konuştuğunu görüyorum. Bunlar bana devam gücü veriyor."