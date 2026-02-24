İsrail’in Gazze’yi işgali oyunla çocuklara anlatılıyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

ATV'nin yaza damgasını vuran dizisi 'Aile Saadeti'nde rol alan oyuncu Kamil Özkaynak, İsrail'in Gazze'de giriştiği işgali il il gezerek Türkiye'ye anlatıyor. 4 yaş ve üstü için sahnelenen 'Limonun ve Zeytinin Ülkesi' adlı oyunda; Yahudiler, yuvasız kalmış tilkilerle temsil edilirken, tilkilerin kendilerine ait olmayan köyü kurnazlıkla nasıl ele geçirmek istedikleri ancak planlarının ifşa olmasıyla nasıl köyden atıldıkları anlatılıyor. Son sahnesine Başakşehir Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde çıkan ekip, büyük ilgi gördü.