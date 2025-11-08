‘İstanbul büyüleyici bir şehir’

Brezilya'nın ünlü oyuncusu Brunu Guedes, fenomen eşi Jade Seba ile Türkiye'ye geldi. 'Genesis', 'Apocalipce' gibi projelerde tanınan oyuncu, İstanbul'u gezdi. Galata Kulesi, Sultanahmet Camii, Eminönü, Kapalıçarşı, Yerebatan Sarnıcı'na giden ünlü yıldız, "İstanbul tarihi ve güzellikleriyle büyülüyor" diyerek şöyle devam etti: "İstanbul öyle bir şehir ki her sokağın farklı bir kokusu, her köşenin hikayesi var. Camilerin çağrısı ile trafik gürültüsü arasında sizi bağımlı hale getiren bir enerji var. Bu şehri keşfetmek çok zevkli. Sokaklar ve tarih arasında kayboluyorsunuz. Her yer bir hikaye anlatıyor."Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden oyuncu, duygularını anlattı: "Bu caminin önünde durmak zamanı durduruyor sanki. Duaların sesi ile insanların hareketi arasında, gün ışığını yansıtan her ayrıntıda büyü var. Güzellikler karşısında kendinizi kocaman hissedersiniz."