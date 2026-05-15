İstanbul kubbelerine farklı bir bakış

Akademisyen ve sanatçı Nevzat Yıldırım'ın İstanbul'un tarihî camileri ve kubbelerini fotoğraf sanatının özgün diliyle yeniden yorumladığı 'Gök Kubbe' sergisinin açılışı, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü ve misafirlerin katılımıyla gerçekleşti. Yıldırım'ın yaklaşık iki yıllık yoğun çalışmasının ürünü olan sergi, şehrin çok katmanlı hafızasını ışık, zaman, mekân ve mimari formlar üzerinden yeniden görünür kılıyor. 'Gök Kubbe' sergisi, 26 Temmuz'a kadar Yıldız Holding Seminer Salonu'nda ziyaret edilebilecek.