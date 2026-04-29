İstanbul’da 2 gece ‘The Neighbourhood’ fırtınası

ALTERNATİF müziğin ünlü gruplarından 'The Neighbourhood', ilk kez ülkemize geldi. İki gece üst üste Küçükçiftlik'te konser veren grubu binlerce müziksever izledi. Grup öncesinde Noise Dept ve Night Tapes sahne alarak, tansiyonu yükseltti. 'Hula Girl' ile gecenin açılışını yapan grup, ülkemizde ilk kez sahne aldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek hit parçalarını sevenleriyle söyledi. Işık tasarımı ve sahne görselleriyle güçlenen performans, 1.5 saat sürdü. Büyük ilgi gören grup geceyi 'Sweater Weather' ve 'Softcore' şarkılarıyla noktaladı.

