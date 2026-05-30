İstanbul’da Kanye West heyecanı

Dünyaca ünlü sanatçı Kanye West, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda vereceği konser için İstanbul'a geldi. Sanatçı, İstanbul'a adım attığı ilk anlarda Erdem Karahan tarafından karşılandı. Konser öncesi İstanbul'daki programı merak konusu olan Kanye'nin şehirdeki rotası ise sır gibi saklanıyor. İstanbul'un tarihi ve önemli noktalarını ziyaret etmesi beklenen sanatçının hangi lokasyonlarda bulunacağına ilişkin detaylar paylaşılmadı.

KONSERE ÜNLÜ AKINI

Organizasyon öncesinde şehirde yoğun bir davet trafiği de yaşanıyor. Başta A Milli Takım oyuncuları olmak üzere sanat, iş, spor ve cemiyet dünyasından yaklaşık 200 ünlü ismin bayram tatillerini yarıda keserek konsere katılması bekleniyor. Kanye West konseri için oluşan uluslararası ilgi, İstanbul'u adeta küresel bir festival destinasyonuna dönüştürdü. Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçinin konser haftası boyunca İstanbul'a gelmesi beklenirken; şehirde müzik, eğlence, turizm ve sosyal yaşamın iç içe geçtiği büyük bir hareketlilik yaşanıyor. 120 bin kişilik katılacağı öngörülen organizasyon kapsamında öğle saatlerinden itibaren Before Party, DJ performansları, özel deneyim alanları, sahne sürprizleriyle festival atmosferi yaşanacak.