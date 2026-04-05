İstanbul’da senfonik gece

Giriş Tarihi: 5.04.2026

Türk müziğinin iki güçlü yorumcusu Funda Arar ve Kubat, senfonik projelerinin dördüncü konseriyle İstanbul'da dinleyicisiyle buluştu. Tuluğ Tırpan şefliğinde 100 kişilik Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan sanatçılar, müzikseverlere hem görkemli hem de duygusal anlar yaşattı. Bostancı'daki gösteri merkezinde gerçekleşen konser, yoğun ilgiyle karşılandı. Konser öncesinde Kubat, Funda Arar için "Her zaman şık, klas bir kadın" derken Arar da Kubat için "Çok gençleşti" sözleriyle gülümsetti.

