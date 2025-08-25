İstanbul’dan Gazze’ye direnişe bin selam

OYUNCU Ali Nuri Türkoğlu, Metin Yıldız ve Burak Haktanır önceki gün İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Gazze'ye destek etkinliğine katıldı.
Open Rafah grubu, Refah Kapısı'nın açılması ve ablukanın kırılması için Gazze'ye hareket edecek Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla gerçekleştirdiği etkinlikte Karaköy'den hareket eden tekneler, Üsküdar Salacak açıklarına ulaştı. Burada denizde dev bir Filistin bayrağı açılırken, Kız Kulesi'ne de Türk ve Filistin bayrakları asıldı. Oyuncular, İsrail'in katliamının sona ermesi için dua ettiklerini söyleyerek Filistin'in bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını dilediklerini belirttiler. Ali Nuri Türkoğlu şu yorumu yaptı:
'Baskı ve zulümlere rağmen; Havada, karada ve denizde Özgür Filistin mücadelesini haykırmaya devam ediyoruz. Gazze'nin can damarı olan ve kapalı tutularak açlığa mahkum edilen milyonlarca Gazzelinin umudu olan Refah Kapısı'nın açılması ve onlarca gemi ile ablukayı kırmak için Gazze'ye hareket edecek olan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için İstanbul Boğazındaydık. Hep birlikte bu ablukayı kırmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşasın özgür Filistin!'