İstanbul’dan Gazze’ye direnişe bin selam

'Baskı ve zulümlere rağmen; Havada, karada ve denizde Özgür Filistin mücadelesini haykırmaya devam ediyoruz. Gazze'nin can damarı olan ve kapalı tutularak açlığa mahkum edilen milyonlarca Gazzelinin umudu olan Refah Kapısı'nın açılması ve onlarca gemi ile ablukayı kırmak için Gazze'ye hareket edecek olan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için İstanbul Boğazındaydık. Hep birlikte bu ablukayı kırmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşasın özgür Filistin!'