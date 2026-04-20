İşte Ersoy’un fragman’ı!

Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, 7 yıl aranın ardından 'Fragman' isimli yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Önceki akşam düzenlenen tanıtımda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ersoy, şöyle konuştu: "Ben şarkıyı birkaç kez dinlerim, hakkını vermek için. Dinledim, 'Güzel olmuş' dedim. Bestecisine 'Bunu hangi batıcılara vereceksin?' diye sordum. O da 'Ben bunu size vermeyi düşünüyorum, tam bir ters tokat olsun diye' dedi. Ben de şarkıyı bu şekilde tamamladım." Pop müziğin önde gelen isimleri hakkında da konuşan Diva, sözlerine şöyle devam etti: "Batıcılardan kastım; Hadise var, Gülşen var, Demet Akalın var. Hoş, Demet artık beni 'Hala' diye aramıyor, ne oldu bilmiyorum. Hande Yener de var... Dördü de çok iyi sanatçılar."

'BASTIK O KADAR MEŞHUR MU?'

Ersoy, gazetecilerin Aleyna Tilki ve Zeynep Bastık ile ilgili sorusuna ise "Bastık'ı duyuyorum ama yüzünü hiç bilmiyorum. Onlar kadar meşhur mu bilmiyorum. Ama Aleyna'yı biliyorum, yanımda arabesk okudu" diye cevap verdi. Gecede duygusal anlar da yaşayan sanatçı, merhum Nur Yerlitaş'ı özlemle andı: "Allah rahmet eylesin, çok özlüyorum. Hiç arkadaşım kalmadı. Musikideki arkadaşlarımdan Emel Sayın, Ajda Pekkan, Orhan Gencebay, Ahmet Özhan var... Allah uzun ömür versin. Bir de Tarkan var, şimdi bir şarkı yaptı, onu da okuyacağım" dedi.