İtalya’da altın madalya kazandı

Barış Arduç, oyunculuk kariyerindeki başarısını spor sahalarına da taşıyarak hayranlarını bir kez daha gururlandırdı. Oyuncu, uzun süredir tutkusu olan ve disiplinle çalıştığı Jiu-Jitsu branşında uluslararası bir başarıya imza attı.

Arduç, Jiu-Jitsu dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan IBJJF kapsamında mindere çıktı. 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde mücadele eden oyuncu, teknik üstünlük ve stratejik hamlelerle tüm maçlarını kazanarak turnuvayı zirvede tamamladı. Arduç, altın madalyayı boynuna takarak İstiklal Marşımızı Milano'da yankılattı.