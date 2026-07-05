İtalya’dan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’na özel davet

Oyuncu Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, İtalya'da düzenlenen Italian Global Series Festival'in açılış gecesine katıldı. Törende Gürel dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Titus Welliver'a Maximo Excellence ödülünü takdim etti. Uluslararası televizyon dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren festivalde Gürel, mini elbisesi ve takılarıyla kırmızı halıya damgasını vurdu. Geçen sene 'Excellence Award-International Star' (Uluslararası Yıldız-Mükemmellik Ödülü) ile festivalde onurlandırılan Gürel, yarın Serkan Çayoğlu ile festivalde söyleşiye katılacak.