Türk Kalp Vakfı yararına İyi Kalpler Hep Birlikte adlı bir defile düzenlendi. Ünlü modacı Aydın Açık tarafından organize edilen defile, önceki gün Sütlüce'deki bir otelde gerçekleşti. Defilede Fransa, Hollanda, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'den 8 tasarımcıya ait koleksiyonların yer aldı. Etkinlikte dünyanın en genç tasarımcısı, 7 yaşındaki Inzhu Muratbekova'ya ait tasarımlar da sergilendi. Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, "49 yıldır kalp damar hastalıkları konusunda farkındalık oluşturuyoruz. Efor cihazı alımına destek için düzenlediğimiz bu etkinliğe katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.