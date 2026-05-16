‘İzleyiciyi daha renkli ve müzik dolu bir macera bekliyor’

TÜRK TV tarihinin unutulmaz yapımlarından Sihirli Annem, yeni sinema filmi 'Sihirli Annem: Periler Okulu' ile izleyiciyle buluştu. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören dönüş filminin ardından hikâye bu kez 'Dudu'nun müdür, 'Betüş'ün ise öğretmen olarak yer aldığı 'Periler Okulu'nda yaşanan yeni maceralarla devam ediyor. Dostluk, aile, sevgi ve dayanışma temalarını fantastik bir dünyanın içinde yeniden beyazperdeye taşıyan filmde; İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan ve Gül Onat yer alıyor. Serezli, "Biz filmi büyük bir keyifle çektik. İzleyicileri bu kez daha eğlenceli, daha renkli ve müzik dolu bir macera bekliyor" dedi. Türkay ise filmi, "Dostluğu, sevgiyi, beraberliği ve umudu anlatan; macera ve aksiyon dolu sıcacık bir hikâye" sözleriyle anlattı.

