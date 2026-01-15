Haberler Günaydın Haberleri Julio Iglesias’a cinsel istismar suçlaması
Giriş Tarihi: 15.01.2026

İspanyol yıldız Julio Iglesias, yanında yatılı olarak çalışan iki kadının cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya! ABD merkezli Univision tarafından yayımlanan habere göre, iki kadın, 2021 yılında Iglesias'ın Dominik Cumhuriyeti ve Bahamalar'daki mülklerinde çalıştıkları sırada cinsel istismara maruz kaldıklarını iddia etti. İddialar, İspanya'da yargı makamları tarafından incelemeye alındı. Dosya, suçların İspanya sınırları dışında işlendiği iddiası nedeniyle ulusal mahkemenin yetki alanına giriyor.
