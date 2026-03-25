Kadayıfçıoğlu öldürme kastıyla ateş etti

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. GÜNAYDIN'ın ulaştığı bilgilere göre, saldırı şöyle gerçekleşti: Kadayıfçıoğlu, rapçi Vahap Canbay ve Kundakçı'nın aracının camına silahının namlusuyla vurdu. Kapıyı açarak öldürme kastıyla hareket ettikten sonra doğrudan araç içerisine ateş etti. Bu hususu olay yerinde olan Hasan Can Avcı ve şüpheli Mustafa Rece doğruladı. Kadayıfçıoğlu'nun olay yerine silahını atışa hazır halde bulundurarak gittiği, Kundakçı'nın karın bölgesine doğrudan ateş ettiği belirlendi.

TELEFONUNU KAPATTI

Olay sonrası Kadayıfçıoğlu, teknik takipten kurtulmak için telefonunu kapattı, başka bir hat üzerinden iletişim sağladı ve farklı araçlarla izini kaybettirmeye çalıştı. Zorlu'da yakalandığında silahın araçta olduğunu belirtti ancak silah atışa hazır şekilde ikametinde çıktı. Olay sonrası Hüseyin Can'ın cinayet sonrası elinde silahla koşan Kadayıfçıoğlu'nu ve Aleyna Kalaycıoğlu'nu Vito aracına alarak olay yerinden uzaklaştıkları saptandı.

YILDIZHAN'IN ROLÜ

Öte yandan ailenin yakın dostu olan İzzet Yıldızhan'ın ifadesine göre; ünlü sanatçı saat 01.00 sıralarında Kadayıfçıoğlu'nun İngiltere'de bulunan babası Bilal Kadayıfçıoğlu tarafından arandı ve olayın haberi verildi. Yıldızhan, amca Metin Kadayıfçıoğlu'nu aradı. Yıldızhan'ın diğer şüpheliler ile de cinayetten sonra görüşmeler yaptığı tespit edildi. Kalaycıoğlu'nun ise suçtan kurtulmaya yönelik savunma verdiği öğrenildi. Olay gecesi Aleyna ile tanık Yalçınay Yıldız arasında görüşme gerçekleştiği, Kadayıfçıoğlu'nun saldırı kastıyla yönlendirildiği tespit edildi. Kalaycıoğlu'nun, Kadayıfçıoğlu ile olay yerine gittiği, cinayet sonrası ambulansı aramak yerine, vitoya binip kaçtığı belirlendi. Aleyna'nın kasten öldürme suçuna yardım ettiği ve suçluyu kayırma suçunu işlediğine vurgu yapıldı.



'BOĞUŞMA SIRASINDA SİLAH PATLADI'

Şüpheli Alaattin Kadayıfcıoğlu ifadesinde olay anını şöyle anlattı: "Aracın yanına gittim. Şahıslara "Beyler aracınızı buradan alın, aracımızı alıp gideceğiz" dedim. Bu esnada önde oturan şahıs, eliyle bana müdahale ederek vurmaya çalışınca, silah bulunmayan elimle şahsı engellemeye çalıştım. Ancak şahıs 2 eliyle bana müdahale edince, elimde silah olan sol elimi de savunmak maksadıyla şahsa götürdüm. Boğuşma esnasında silah patladı, ben kesinlikle silahla ateş etmedim. Silah patlayınca şoka girdim. Benim silahım mı patladı, başka bir silah mı patladı onu dahi fark etmedim."



DELİL KARARTMA İHTİMALİNE KARŞI TUTUKLANDI

AMCA Metin Kadayıfçıoğlu ile İzzet Yıldızhan arasında WhatsApp'tan olağan dışı iletişim trafiği gerçekleştiği belirlendi. Yıldızhan'ın ailenin dostu olduğu, farklı illerde konaklama tesislerine sahip olduğu ifade edildi. Sanatçının gerçekleşen 'Kasten Öldürme' eylemini resmi makamlara ihbar etmek yerine, asli failin kaçmasına ve saklanmasına yardım ederek suçluyu kayırma suçunu işlediği tespit edildi. Henüz yakalanmayan suç ortaklarıyla iletişime geçerek tanıklar üzerinde baskı kurma, kaçma veya delil karartma ihtimalinin bulunduğu değerlendirildi.