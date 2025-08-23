Kadın gücü, sanat ve sürdürülebilirlik

KULLANIMI tamamlanmış eski kurumsal materyallerden ürettiği eserlerle sürdürülebilirlik odağında işbirliği yapılan sanatçı Deniz Sağdıç'ın yer aldığı davet, Bodrum'un iş, sanat ve cemiyet dünyasından seçkin isimlerini ağırladı. Etkinlik boyunca davetliler, Deniz Sağdıç imzalı çalışmalar ve Mustafa Tuğrul'un tasarladığı metal heykelleri inceleme fırsatı bulda. Sanatçılar tarafından hazırlanan bu özel çalışmalar, ilk sergilendikleri günden bu yana Türkiye'nin farklı şehirlerinde gezici bir sergi niteliği taşıyor. Sanatı, çevre duyarlılığını ve kadın emeğini güçlü bir hikayede buluşturan bu özel etkinlik sürdürülebilirlik konusunun öneminin altını çiziyor.