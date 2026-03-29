‘Kadının raf ömrü var’ söylemi hoş değil

Oyuncu Özge Özder, Etiler'de bir alışveriş merkezinde beyazlar içindeki tarzıyla dikkat çekti. Bu sezon yalnızca tiyatro çalışmalarına odaklandığını söyleyen Özder, tiyatroya olan ilginin arttığını ancak özel tiyatroların hâlâ seyirci sıkıntısı yaşadığını vurgulayarak, "Özel tiyatroları desteklemek için seyircinin salonları daha fazla doldurması çok önemli" dedi. Kadın oyuncuların raf ömrü olduğu tartışmasına da değinen Özder, "Her yaşta kadın oyuncular çok güzel işler yapabilir. Hikâyenin inandırıcılığı için doğru yaş ve doğru oyuncu önemli ama 'kadının raf ömrü var' söylemi kulağa hoş gelmiyor" yorumunu yaptı.