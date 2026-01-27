Kahve tutkunları buraya! Her fincanda lezzet şöleni
Kahve keyfini klasik lezzetlerin ötesine taşımak isteyenler için fincanlarda adeta bir lezzet şöleni başlıyor. Tarçının aroması, kestanenin yumuşak tadı ve karadutun eşsiz dokunuşuyla hazırlanan bu özel kahve tarifleri, evde kafe havası yaratmak isteyen kahve tutkunlarına bambaşka bir deneyim sunuyor. Birbirinden farklı ve pratik tariflerle kahve saatleri artık çok daha keyifli hale geliyor.
Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün farklı kahve lezzetlerine yer veriyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
TARÇINLI TÜRK KAHVESİ
MALZEMELER
1 çay kaşığı toz tarçın
1 kahve fincanı su
1 tatlı kaşığı Türk kahvesi YAPILIŞI: Toz tarçını, Türk kahvesi ve suyu pişirip servis ediyoruz.
KESTANELİ SÜTLÜ KAHVE
MALZEMELER
2 tatlı kaşığı filtre kahve
Yarım su bardağı süt
3 adet haşlanmış kestane YAPILIŞI: 2 tatlı kaşığı filtre kahveyi cezvede ısıtıp süzgeç ile telvesini ayırıyoruz. Yarım su bardağı sütümüzü içine haşlanmış kestane ekleyerek ısıtıyoruz. Yarısını bardağa alıyoruz, diğer yarısını mikserle çırpıp köpük haline getiriyoruz. Köpük haline gelen sütü de bardağa ilave edip telvesini ayırdığımız kahveyi yavaşça sütlü bardağımıza ekliyoruz.
KARADUT ÖZLÜ KAHVE
MALZEMELER
1 tatlı kaşığı karadut özü
1 su bardağı süt
1.5 tatlı kaşığı granül kahve YAPILIŞI: Bir buçuk tatlı kaşığı granül kahveyi bir yemek kaşığı sıcak suyla çözüyoruz. Sonrasında bir su bardağı sıcak sütün içine bir tatlı kaşığı karadut özünü ve kahveyi ekleyerek karıştırıyoruz.
ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahve tutkunları buraya! Her fincanda lezzet şöleni