‘Kaliteli yaşlanmak çok önemli’

HÜLYA Koçyiğit ve Ediz Hun, Kütahya'da hayata geçirilecek olan yaşlı bakım evi projesinin tanıtımında buluştu. "Nüfusumuz yaşlanıyor fakat önemli olan yaşlanmak değil, kaliteli yaşlanmak" diyen Koçyiğit, sözlerine şöyle devam etti: "Toplum içerisinde birikimlerini paylaşabilmek, yalnız hissetmemek, yaşıtlarıyla birlikte yeteneklerini paylaşabileceği ortamı bulabilmek önemli." Ediz Hun ise sosyal ortamın önemine değindi: "Yaşlılığın ne olduğunu ancak yaşlanmaya başlayan insanlar idrak edebilir. Bu konuda bedensel yapınızın mükemmeliyeti, ruh sağlığınız ve sosyal yaşam dengesi önemli. Ben babama da 'Çık, gez" derdim. 'Kim kaldı ki çıkayım' derdi. Yaşlanınca yalnız kalıyorsunuz. Sosyal ortamlar önemli."