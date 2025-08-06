Kamuran Akkor’un mutlu günü

Sanatçı Kamuran Akkorun torunu olan oyuncu Cengiz Orhonlu ile oyuncu Sitare Akbaş önceki gün evlendiler. Kısa bir süre önce nişanlandıklarını duyuran çift, renkli bir düğün töreni ile Beykoz'da dünya evine girdi. Düğünde Orhonlu ve Akbaş'ın şarkı söyledikleri anlar geceye damga vurdu. Orhonlu daha sonra anneannesi Kamuran Akkor ile aynı sahneyi paylaştı. Düğün törenine sanat dünyasından birçok ünlü isim de katıldı. Sade şıklığıyla dikkat çeken Sitare Akbaş özel tasarım bir gelinlik giydi. Akkor, büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi.