Kanında yüksek promil alkol çıktı

AĞRI KESİCİ KULLANMIŞ

Güllü'nün hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada merakla beklenen otopsi raporu çıktı. Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporunun ellerine ulaştığını belirten

Güllü'nün avukatı Rahmi Çelik, "Rapora göre merhumenin kanında 3.53 promil etanol (alkol) ve göziçi sıvısında 343 mg/dl etonol promil tespit edilmiş, ayrıca kanında düşük dozda reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulunmuş, idrarda ise ağrı kesici saptanmıştır" dedi.

KAZA İHTİMALİ GÜÇLENDİ

BU seviyenin ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceğini gösterdiğini aktaran Çelik, "İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmamıştır.

Metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddeler bulunmamaktadır. Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir" ifadelerini kullandı.