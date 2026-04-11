Kansere karşı anlamlı proje

ÜNLÜ sanatçılar Fatih Erkoç, Işın Karaca ve Jehan Barbur, Türk Kanser Derneği yararına hazırlanan albümde bir araya geldi. Aydan Kanatlı imzalı 'Jazz'ın Kanatları', yalnızca bir albüm değil; aynı zamanda umut ve dayanışma çağrısı. 10 şarkıdan oluşan ve tüm geliri, kanser hastalarına ücretsiz hizmet sağlayan Türk Kanser Derneği'ne bağışlanan albüm; plak formatında internet üzerinden satılıyor. Proje için önceki gün Aydan Kanatlı, Işın Karaca ve Fatih Erkoç'un da katıldığı bir tanıtım düzenlendi. Projenin mimarları 'Jazz'ın Kanatları' için "Müzikseverlerle iyilik arasında anlamlı bir köprü kuruyor" dedi.