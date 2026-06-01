Kanye West İstanbul’u salladı

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Kanye West, önceki gün Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konser verdi. On binlerce müziksever ve ünlü isimlerin katılımıyla Kanye West'in İstanbul gecesi, dünyanın da en çok konuştuğu müzik olaylarından biri oldu. ILS Vision'ın organize ettiği geceye Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce kişi katıldı.

TATİLİ YARIDA KESİP KONSERE GELDİLER

Konser başlar başlamaz, küresel sosyal medya trend listelerinin zirvesine oturdu. İstanbul'dan yapılan paylaşımlar kısa sürede milyonlara ulaştı. Global müzik çevreleri, İstanbul ayağını 'Kıtalararası sahne serisinin en iddialı durağı' olarak değerlendirdi.

Japon animasyon filmi Akira'dan ilham aldığı devasa sahne tasarımıyla da büyüleyen West, "İstanbul'da 118 bin kişiyle tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum konseri rekorunu kırdık" dedi.

Etkinliğe çok sayıda ünlü de bayram tatillerini yarıda keserek katıldı. Konseri izleyenler arasında Afra Saraçoğlu, Cem Hakko, Yasemin Kay Allen, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Artukmaç, Nilperi Şahinkaya, Alina Boz-Umut Evirgen, Aslı Tandoğan ve Şükrü Özyıldız da vardı.

'BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR'

KONSERE katılanlar arasında bulunan Şükrü Özyıldız, ''Üç şarkısını biliyorum, atmosferi çok merak ettim. Bugün bir dünya rekoru kırılıyor, 120 bin kişinin parçası olmak için geldim" dedi.

Nilperi Şahinkaya, "Dört gözle beklediğim bir akşam. Los Angeles'taki küre buraya da kurulmuş. Her şeyi başaran bir milletiz" diye konuştu. Yasemin Kay Allen ise "Avrupa turunun başlangıcını İstanbul'da yapması bizim için büyük gurur" dedi.